Первая ракетка мира стала соперницей Рыбакиной на турнире в Риме

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Польская теннисистка Ига Швентек вышла в 1/4 финала турнира Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого круга женского одиночного разряда она встречалась с первой ракеткой Хорватии Донной Векич (24-е место в рейтинге WTA).

По итогам двух сетов Швентек одержала победу со счетом - 6:3, 6:4. Встреча длилась один час и 35 минут.  

В 1/4 финала польская теннисистка сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (шестое место в мировом рейтинге).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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