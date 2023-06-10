Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек выиграла женский одиночный разряд "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче соревнований Швентек встречалась с 43-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.

По итогам трех сетов Швентек оказалась сильнее - 6:2, 5:7, 6:4. Встреча длилась два часа и 46 минут.

Отметим, что Швентек защитила звание чемпионки "Ролан Гаррос".

Напомним, что в полуфинале Мухова сенсационно выбила из дальнейшей борьбы вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.