Первая ракетка Казахстана взлетела в мировом рейтинге

Казахстанская теннисистка Анна Данилина существенно улучшила свое положение в мировом рейтинге одиночного разряда, передают Vesti.kz.

Она поднялась на 723-е место, тогда как ранее находилась на 235 строчек ниже.

В рейтинге парного разряда от Женской теннисной ассоциации (WTA) Данилина поднялась с 49-го места на 48-е.

Данилина - первая ракетка Казахстана в парном разряде, победительница одного турнира "Большого шлема" в смешанном парном разряде (Открытый чемпионат США-2023), финалистка одного турнира "Большого шлема" в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), победительница шести турниров WTA в парном разряде, бронзовый призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде и миксте.

О том, какие места занимают Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, можно узнать здесь.