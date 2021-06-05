Первая ракетка Казахстана впервые в карьере сыграет с Сереной Уильямс

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос", где впервые сыграет с известной американкой Сереной Уильямс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их матч состоится 6 июня. 39-летняя Уильямс занимает восьмое место в мировой рейтинге, 21-летняя Рыбакина - 22-е.

В третьем круге казахстанка победила Елену Веснину из России в двух сетах - 6:1, 6:4. Игра длилась один час и пять минут.

В свою очередь американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 25 минут.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!