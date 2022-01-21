Первая ракетка Казахстана прошла в третий круг Australian Open

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии прошла в 1/8 финала Australian Open, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Данилина с Майей переиграли чешский дуэт Терезы Мартинцовой и Маркеты Вондроушовой. Матч продолжался час и 39 минут, а победа была одержана в трех сетах.

Первую партию выиграли соперницы (4:6), но следующие два сета отошли к Данилиной и Майе - 6:3 и 6:2. Конкурентки по следующему раунду определятся завтра, 22 января.