Первая ракетка Казахстана показала лучший результат на турнирах Большого шлема

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем круге она победила Елену Веснину из России в двух сетах - 6:1, 6:4. Матч длился один час и пять минут. В его ходе Рыбакина сделала 12 эйсов и совершила две двойные ошибки, в то время как Веснина допустила только одну ошибку и отметилась лишь одной подачей навылет.

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с победителем пары Серена Уильямс (США) - Даниэль Коллинз (США).

Напомним, что это лучший результат Елены на турнирах Большого шлема, так как ранее она не доходила до этой стадии.

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