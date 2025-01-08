Первая ракетка Казахстана оказалась в шаге от финала турнира за 400 миллионов

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой вышли в полуфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия), передает Vesti.kz.

Соперницами Данилиной и Хромачевой оказались австралийки Габриэлла Да Силва Фик и Оливия Гадеки. В итоге матч не состоялся из-за неявки австралийской пары. По этой причине дуэт казахстанки и россиянки автоматически вышел в полуфинал, где им будут противостоять Беатрис Хадад Майа (Бразилия) и Лаура Зигемунд (Германия).

Этот матч, также как и другой полуфинал, пройдет 9 января. Победители противостояний сыграют в финале, который состоится 11 января.

Добавим, что Данилина является сильнейшей теннисисткой нашей страны в парном разряде. Она занимает 29-е место в своей категории.

Отметим, что общий призовой фонд соревнования составляет 740 тысяч долларов, что равняется 393 484 000 тенге.