Первая ракетка Казахстана в финале Ролан Гаррос. Прямая трансляция решающего матча

Сегодня, 8 июня, в Париже пройдет заключительный игровой день Ролан Гаррос-2025. В финале женского парного турнира сыграет казахстанка Анна Данилина (№17 - в паре), передает корреспондент Vesti.kz.

В решающей встрече Данилина и сербка Александра Крунич (№79 - в паре) будут противостоять итальянкам Жасмин Паолини (№4 - в одиночке, №6 - в паре) и Саре Эррани (№6 - в паре).

Игра начнется в 14:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть здесь.

Стоит отметить, что из этой четверки только 38-летняя Эррани выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде - у нее пять таких триумфов, в том числе на Ролан Гаррос-2012. Она не выигрывала "Большой шлем" с 2014 года!

Для 29-летних Данилиной и Паолини это второй шанс выиграть финальную игру в паре на "Большом шлеме". А вот Крунич вовсе впервые в карьере сыграет в столь важной встрече. Стоит отметить, что Паолини и Эррани также играли в финале Ролан Гаррос в одиночном разряде.

Добавим, что Данилина уже выигрывала турнир "Большого шлема", однако это было в смешанном разряде (миксте). Триумф случился на US Open-2023.

Также сегодня, в 18:00, состоится финал мужского одиночного разряда - сыграют лучшие теннисисты мира итальянец Янник Синнер (№1) и испанец Карлос Алькарас (№2).