На Открытом чемпионате Франции по теннису определились все участницы четвертьфинала в женском одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в эту стадию "Ролан Гаррос" пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая сегодня, 8 июня, сыграет за выход в полуфинал со своей партнершей по парному разряду Анастасией Павлюченковой из России.

Победительница этого противостояния за выход в финал сойдется с сильнейшей в матче Тамара Цидансек (Словения) - Паула Бадоса Хиберт (Испания).

Две другие пары 1/4-й выглядят следующим образом: Кори Гауфф (США) - Барбора Крейчикова (Чехия), Мария Саккари (Греция) - Ига Швентек (Польша).

Напомним, что в парном разряде Рыбакина также дошла до стадии четвертьфинала.

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