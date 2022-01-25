Переписывает рекорды и сметает всех, или как казахстанка рвется в финал Australian Open

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанка Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад Майя выиграли в восьмом матче подряд. Теперь дуэт вышел в полуфинал Austraian Open-2022, и для обеих это первый подобный результат на турнире "Большого шлема". Корреспондент Vesti.kz - о текущей форме и титульных амбициях Анны и Беатрис.

26-летняя Данилина и 25-летняя Хаддад Майя на позапрошлой неделе выиграли турнир в Сиднее, а затем с хорошим настроением прибыли в Мельбурн. Для казахстанской спортсменки это вообще первый турнир на Открытом чемпионате Австралии, и сразу столь успешный.

Хаддад Майя, в отличие от Данилиной, входит в сотню одиночного рейтинга, поэтому пара для нее - это что-то второстепенное. Однако там результатов у бразильянки не меньше, а даже больше, особенно в начале 2022-го. В 2018 году она добиралась до третьего круга пары в Мельбурне.

Ход турниров в Сиднее и Мельбурне схож. На обоих соревнованиях Данилина и Хаддад Майя начинали с уверенной победы в двух сетах, а далее побеждали исключительно в трех партиях. Нелегкий путь, но раз за разом Анна и Беатрис выходят победительницами.

Единственное, чего не было у Данилиной и Хаддад Майи, это матча против сеяных соперниц на этом Australian Open. Но в полуфинале соревнований их ждет сложная задача - нужно будет переиграть вторых сеяных из Японии - 34-летнюю Сюко Аояму и 23-летнюю Ену Шибахару.

Но их же казахстанско-бразильский дуэт переиграл в полуфинале Сиднея полторы недели назад. Тогда Данилина и Хаддад Майя взяли верх со счетом 6:4, 6:7(2), 10:6.

Повторить такой же результат вполне по силам Анне и Беатрис, но все-таки формат на турнирах "Большого шлема" несколько иной. В случае третьего решающего сета предстоит играть не супер-тай-брейк до десяти очков, а полноценную партию.

Аояма и Шибахара за весь турнир потеряли всего два сета, что на один меньше, чем Данилина и Хаддад Майя. И у них была серьезная оппозиция из сеяных в третьем круге, когда в соперницах оказался 16-й дуэт соревнований Виктории Кузьмовой и Веры Звонаревой. Но со всеми сложностями японки справились на ура.

Отметим, что к текущему моменту Сюко и Ена в Live-рейтинге поднялись на пятую строчку в мировом рейтинге. Что касается Данилиной и Хаддад Майи, то их прогресс еще более ошеломительный. Анна уже находится на 30-й строчке, улучшив показатель на 23 позиции, а Беатрис взлетела на 64-е место, хотя была на 86 пунктов ниже.

Данилина осталась одной из двух последних представительниц Казахстана на Открытом чемпионате Австралии-2022. Также продолжает играть юная Аружан Сагандыкова, которая пробилась в третий круг парного юниорского турнира.

16-летний казахстанец выбыл с Australian Open после матча с чемпионом "Уимблдона"

Фото: Australian Open©️