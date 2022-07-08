Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что казахстанка Елена Рыбакина может выиграть "Уимблдон" после исторического выхода в финал турнира Большого шлема, сообщает "Чемпионат".

Функционер объяснил свою позицию тем, что условия проведения турнира подходят для успеха 23-летней спортсменки.

"Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подает, играет плоско, четкие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Все заслуженно. Здорово, что все так сложилось, будем за нее болеть. У нее есть все, чтобы победить Жабер", - сказал Тарпищев.

Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"

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