Отмена? Появились тревожные новости о Рыбакиной перед Итоговым турниром WTA

Первая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (№1) не смогла поучаствовать на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира года - WTA Finals в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Причиной стала болезнь, сообщают Vesti.kz.

Она должна была пообщаться с журналистами в пятницу, 6 ноября, но в итоге организаторы сообщили, что из-за недомогания Рыбакина ответит на вопросы СМИ в субботу, 7 ноября.



Добавим, что в сентябре, когда Рыбакина приезжала в Алматы, у неё также сорвались две пресс-конференции из-за состояния здоровья. В итоге с казахстанскими журналистами она так и не увиделась.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября. Рыбакина является действующей чемпионкой турнира. Свой первый матч она проведёт 9 ноября против чешки Линды Носковой (№8).

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