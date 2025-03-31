Определилось новое место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина утратила свои позиции в чемпионской гонке WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

Она опустилась с пятого места на седьмое (1320 очков). При этом новым лидером рейтинга стала Арина Соболенко (3580), на второе место белоруска сместила американку Мэдисон Киз (3009). Топ-3 по-прежнему замыкает россиянка Мирра Андреева (2565).

Чемпионская гонка WTA - это рейтинговая система, определяющая восемь лучших теннисисток сезона, которые получают право сыграть в итоговом турнире года. Итоговое распределение в гонке влияет на отбор и посев спортсменок на этом престижном соревновании.

Ранее Рыбакина узнала последствия громкой сенсации. Как известно, казахстанка неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Майами, проиграв в первом же матче американке Эшлин Крюгер. Этот результат лишил ее возможности защитить рейтинговые очки, заработанные за прошлогодний выход в финал.