Определилось место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 13:22
©instagram.com/lenarybakina

Обновился рейтинг чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). В топ-10 не произошло изменений, сообщают Vеsti.kz.

Первое место осталось за Ариной Соболенко из Беларуси, у которой в активе 6910 очков. На втором находится полька Ига Швентек (6665). Третья строчка принадлежит казахстанке Елене Рыбакиной (5346).

Далее за ними следуют: Джессика Пегула (США, 4165), Кори Гауфф (США, 3675), Маркета Вондроушова (Чехия, 3231), Онс Жабер (Тунис, 2971), Каролина Мухова (Чехия, 2870), Петра Квитова (Чехия, 2520), Белинда Бенчич (Швейцария, 2331).

Отметим, что уже сегодня, 28 августа, в Нью-Йорке (США) стартуют матчи основной сетки последнего турнира "Большого шлема" в году - US Open. Первый матч Рыбакина проведет с украинкой Мартой Костюк. Теннисистки выйдут на корт ориентировочно в 00:15 по времени Астаны.

Первый день US Open: расписание и прямая трансляция матчей казахстанцев

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Метки:
Рыбакина Елена Казахстан WTA

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