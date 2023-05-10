Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 11:22
©instagram.com/lenarybakina

Стало известно, кто из теннисисток заработал больше Елены Рыбакиной в 2023 году, сообщают Vesti.kz. Телеграм-канал "Дядя Ваня" привел любопытный финансовый рейтинг в долларах.

"Продолжается гонка за звание самой успешной теннисистки мира по количеству выигранных призовых денег. В этой погоне пока два явных лидера - Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Первая ракетка Казахстана на днях догнала соперницу из Минска по количеству заработанных на корте американских долларов (по - 3,1 миллиона). Но белорусская теннисистка, за которой давно уже закрепилась прозвище "Тигрица", отметилась очередной победой в Мадриде и пополнила свой банковский счет очередным миллионом (1 106 266).

В итоге, белоруска стала первой теннисисткой в нынешнем сезоне, по сумме выигранных призовых денег преодолевшей планку в 4 миллиона долларов. Рыбакина в столице Испании довольствовалась малым - 27 045 у.е", - пишет источник.

Финансовый рейтинг от "Дяди Вани" (в долларах)
 
1 (№2 в рейтинге WTA) Арина Соболенко (Беларусь) 4 287 811
2 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 3 230 600
3 (4) Джессика Пегула (США) 2 498 533 
4 (1) Ига Швентек (Польша) 2 045 906
5 (10) Петра Квитова (Чехия) 1 828 318
6 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) 1 472 447
7 (8) Мария Саккари (Греция) 1 321 896
8 (5) Корри Гауфф (США) 1 166 725
9 (19) Магда Линетт (Польша) 1 103 311
10 (17) Виктория Азаренко (Беларусь) 1 031 577

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:11
WTA
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Риме
Вчера , 13:17
WTA
Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet
Вчера , 13:03
WTA
Жесткая конкуренция и призовые в миллиарды тенге. С кем сыграют казахстанские теннисисты в Риме?
Вчера , 11:22
WTA
Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон
9 мая, 11:40
WTA
С кем сыграет Рыбакина в первом матче на крупном турнире в Риме?
8 мая, 14:44
WTA
Объявлено место Елены Рыбакиной в чемпионской гонке
8 мая, 09:47
WTA
Бывший тренер Серены Уильямс включил Елену Рыбакину в "большую тройку"
8 мая, 08:48
WTA
Новый рекорд. Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге
4 мая, 17:09
WTA
На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки
3 мая, 19:12
WTA
Елене Рыбакиной предрекли историческое достижение в 2023 году
© 2008 - 2023 ТОО «EML»