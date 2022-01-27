Определились соперницы теннисистки из Казахстана в финале Australian Open-2022

Чешский дуэт Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали вторыми финалистами Australian Open-2022 в парном разряде, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале пара из Чехии переиграла россиянку Веронику Кудерметову и Элизу Мертенс из Бельгии. Встреча первого и третьего дуэтов на турнире в Австралии продолжалась около часа.

Крейчикова с Синяковой выиграли в двух сетах (6:2, 6:3), а в финале встретятся с другим интернациональным дуэтом - им будут противостоять казахстанка Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя из Бразилии, которые раньше выбили вторых сеяных на АО.

Финал состоится 30 января.

Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open-2022