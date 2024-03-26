Определились все четвертьфиналисты турнира в Майами с Рыбакиной и Путинцевой

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:50
©WTA

Определились все четвертьфиналисты теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В первом матче за выход в полуфинал Miami Open сыграют экс-первая ракетка белоруска Виктория Азаренко и 68-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева.

Вторую чертветьфинальную пару составили девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари и четвертая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина.

Третий четвертьфинал пройдет между француженкой 27-й ракеткой мира Каролин Гарсией и 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз из США.

Последнюю путевку в полуфинал соревнований оспорят российская теннисистка Екатерина Александрова (14-я ракетка мира) с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

При этом первая ракетка мира полька Ига Швентек сенсационно вылетала на стадии 1/8 финала.

Напомним, прошлогодней победительницей турнира в Майами является чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла Рыбакину (7:6, 6:2).

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия теннис

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