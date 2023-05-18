Определилась соперница Рыбакиной за выход в финал турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в следующем матче с Еленой Остапенко из Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистки сойдутся в рамках полуфинала грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). Матч состоится 19 мая.

Рыбакина занимает шестое место в рейтинге WTA, а ее оппонентка - 20-е.

Напомним, в четвертьфинале казахстанка сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Швентек.

Во втором полуфинале сыграют украинка Ангелина Калинина и россиянка Вероника Кудерметова.

Призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.