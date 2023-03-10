Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:55
©Australian Open

Казахстанка Елена Рыбакина узнала соперницу по второму кругу в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Софьей Кенин, которая в первом круге обыграла соотечественницу Слоан Стивенс - 6:4, 6:1.

Их матч продолжался один час и 21 минуту.

Отметим, что Рыбакина занимает десятое место в рейтинге WTA, а Кенин располагается на 170-й строчке.

Добавим, что другая казахстанка Юлия Путинцева в первом круге соревнований уступила чешской теннисистке Каролине Муховой.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:55
WTA
Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США
Сегодня , 07:45
WTA
Путинцева взяла сет, но вылетела с турнира в США
Вчера , 09:22
WTA
Из-за Рыбакиной? Первая ракетка мира выступила с заявлением
2 марта, 23:46
WTA
Долларовая миллионерша. Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и ее доходы
1 марта, 12:00
WTA
WTA отметила достижение Елены Рыбакиной на турнире в Абу-Даби
27 февраля, 14:30
WTA
Рыбакина совершила рывок в мировом рейтинге
23 февраля, 16:37
WTA
Если побеждать, то красиво! Елену Рыбакину похвалили за элегантность
22 февраля, 23:57
WTA
Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае
22 февраля, 19:17
WTA
Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае
22 февраля, 12:00
WTA
День расплаты? Рыбакина и Бублик проведут реванши за обидное поражение и сломанные ракетки
© 2008 - 2023 ТОО «EML»