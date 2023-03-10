Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США

Казахстанка Елена Рыбакина узнала соперницу по второму кругу в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Софьей Кенин, которая в первом круге обыграла соотечественницу Слоан Стивенс - 6:4, 6:1.

Их матч продолжался один час и 21 минуту.

Отметим, что Рыбакина занимает десятое место в рейтинге WTA, а Кенин располагается на 170-й строчке.

Добавим, что другая казахстанка Юлия Путинцева в первом круге соревнований уступила чешской теннисистке Каролине Муховой.