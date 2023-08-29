Определилась следующая соперница Елены Рыбакиной на US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:21
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Следующей соперницей 24-летней Елены Рыбакиной на US Open станет 30-летняя Айла Томлянович из Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистки сыграют в рамках второго круга. Их матч состоится в среду, 30 августа.

В своей стартовой игре Томлянович обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Отметим, что сильнейшая теннисистка Казахстана является четвертой ракеткой мира, тогда как австралийка в рейтинге WTA занимает лишь 127 место. 

Напомним, Рыбакина в первом круге без проблем разобралась с украинкой Мартой Костюк, отдав той лишь три гейма - 6:2, 6:1. А вот Александр Бублик в своем первом матче одиночного разряда неожиданно проиграл. Также на турнире сыграют казахстанцы Юлия Путинцева и Тимофей Скатов. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан US Open США

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