Определилась потенциальная соперница Рыбакиной по финалу "Уимблдона"

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Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 20:59

Вторая ракетка мира Онс Жабер вышла в финал "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче представительница Туниса одержала победу над немкой Татьяной Марией, которая занимает 103-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Жабер впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". 

Во втором полуфинальном матче встречаются первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и румынка Симона Халеп.

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Метки:
Уимблдон WTA Рыбакина Елена Казахстан

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