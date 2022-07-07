Вторая ракетка мира Онс Жабер вышла в финал "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче представительница Туниса одержала победу над немкой Татьяной Марией, которая занимает 103-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Жабер впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

Во втором полуфинальном матче встречаются первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и румынка Симона Халеп.

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