Определилась победительница турнира, откуда сенсационно вылетела Рыбакина

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 16:27
©twitter.com/AdelaideTennis

Определилась победительница турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В решающем матче соревнований латвийская теннисистка Елена Остапенко одолела россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась один час и 14 минут.

Отметим, что на этом турнире после победы в Брисбене, выступила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В четвертьфинале соревнований Рыбакина уступила россиянке Екатерине Александровой - 3:6, 3:6.

В свою очередь Александрова в полуфинале проиграла Остапенко - 2:6, 6:7. 

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Австралия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 16:27
WTA
Определилась победительница турнира, откуда сенсационно вылетела Рыбакина
Вчера , 12:46
WTA
Вторая ракетка мира сделала громкое заявление о Рыбакиной перед Australian Open
12 января, 19:29
WTA
Рыбакиной "отдали" победу на Australian Open-2024
12 января, 15:34
WTA
Стали известны первые соперники Бублика и Путинцевой на Australian Open
12 января, 15:11
WTA
Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн для участия в Australian Open
12 января, 13:59
WTA
Определилась финалистка турнира в Аделаиде с участием сенсационной обидчицы Рыбакиной
12 января, 10:00
WTA
В России поразились сенсационным исходом в матче Рыбакиной в Аделаиде
12 января, 09:44
WTA
Первая ракетка Казахстана сыграла двухдневный матч за выход в финал турнира в Хобарте
11 января, 20:15
WTA
Целенаправленный "слив" или недонастрой? Из чего вылилась сенсация в матче Рыбакиной
11 января, 19:06
WTA
Названа причина сенсационного поражения Рыбакиной перед стартом Australian Open
© 2008 - 2024 ТОО «EML»