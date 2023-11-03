Определилась победительница группы Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:43
©twitter.com/JPegula

Американка Джессика Пегула вышла в плей-офф Итогового турнира WTA, который проходит в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

В третьем матче группы Бакалар она обыграла Марию Саккари из Греции - 6:3, 6:2. Матч продолжался один час и 25 минут.

Таким образом, на счету Пегулы три победы в трех матчах. Ранее она обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину - 7:5, 6:2 и Арину Соболенко из Беларуси - 6:4, 6:3.

Судьбу второй путевки из этой группы решат Рыбакина и Соболенко. Матч между ними пройдет сегодня, 3 ноября.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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