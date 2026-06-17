Определилась первая соперница Рыбакиной на турнире за 590 миллионов

Стала известна соперница второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной во втором раунде турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

Кто сыграет против Рыбакиной

В матче первого круга встречались хорватка Донна Векич (№33 WTA) и представительница Филиппин Александра Эала (№35 WTA). Победу в двух сетах одержала Эала — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Таким образом, Векич завершила выступление на турнире, а Эала пробилась в 1/8 финала, где и встретится с Еленой Рыбакиной.

Матч с Рыбакиной

По предварительной информации, поединок Рыбакиной и Эалы состоится 18 июня. Начало встречи запланировано на 20:30 по времени Астаны.

Отметим, что турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проходит на травяном покрытии в рамках подготовки к Уимблдону.

Общий призовой фонд турнира составляет 1 206 446 долларов (около 590 миллионов тенге). Победительница получит 500 рейтинговых очков WTA и 161 310 евро призовых, финалистка — 325 очков и 99 565 евро.

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