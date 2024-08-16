"Он давил на меня". Казахстанка объяснила сенсационную победу над второй ракеткой мира

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№34) прокомментировала результат матча с американкой Кори Гауфф на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга Путинцева сенсационно одолела Гауфф.

"Мой тренер стоял. Он давил на меня. Впервые он дал мне столько энергии. Я подумала: "Ничего себе, мне теперь нужно что-то делать. Это было очень-очень тяжело. Кори начала играть хорошо во втором сете. Она сопротивлялась моим подаче и ударам. Я чувствовала, что она везде успевает и возвращает все мячи. В конце мне немного повезло с ударами. Это сыграло важную роль. Плюс она немного помогла. В очень важные моменты она немного облегчала подачу", - сказала Путинцева после матча.