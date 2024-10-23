Олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о ситуации вокруг лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в одиночном разряде признался, что иногда следит за WTA-туром.

"Ну так, постольку поскольку. Понятно, что я знаю, кто там играет, кто выигрывает. Нет Лены Дементьевой, нет Насти Мыскиной. Есть Соболенко, которая сейчас сносит. Я не знаю, что с Рыбакиной происходит, но там вообще у нее мутная какая-то история, видимо, связанная с тренером. Ее тренер сейчас вообще не допускаем, он не может ни на один турнир WTA даже в качестве зрителя (прийти). Я не знаю, насколько его отстранили вообще", - сказал Кафельников в эфире YouTube-канале "Лучший теннисный подкаст".

Стало известно, почему Рыбакина рассталась с тренером

Напомним, что Рыбакина этим летом рассталась со своим тренером Стефаном Вуковым, с которым она работала с 2019 года.

А по ходу сезона казахстанкая теннисистка снялась с 10 турниров. Сейчас Рыбакина восстанавливается после травмы спины и готовится выступить на Итоговом турнире WTA.

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