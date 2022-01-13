Около 60 миллионов долларов, или кто в женском спорте зарабатывает больше всех

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года, а возглавили его теннисистки, сообщает "Чемпионат".

В лидеры вырвались экс-первые ракетки планеты, а первый номер обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Эшли Барти из Австралии - среди аутсайдеров топ-10.

Самые высокооплачиваемые спортсменки мира по версии Forbes

1. Наоми Осака (теннис) - 57,3 миллиона долларов (2,3 миллиона - призовые на соревнованиях + 55 миллионов - доходы, полученные вне корта).

2. Серена Уильямс (теннис) - 45,9 миллиона долларов (0,9 миллиона + 45 миллионов).

3. Винус Уильямс (теннис) - 11,3 миллиона долларов (0,3 миллиона + 11 миллионов).

4. Симона Байлз (спортивная гимнастика) - 10,1 миллиона долларов (0,1 миллиона + 10 миллионов).

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) - 8,8 миллиона долларов (2,8 миллиона + 6 миллионов).

6. Ко Джин Янг (гольф) - 7,5 миллиона долларов (3,5 миллиона + 4 миллиона).

7. Пусарла Венката Синдху (бадминтон) - 7,2 миллиона долларов (0,2 миллиона + 7 миллионов).

8. Эшли Барти (теннис) - 6,9 миллиона долларов (3,9 миллиона + 3 миллиона).

9. Нелли Корда (гольф) - 5,9 миллиона долларов (2,4 миллиона + 3,5 миллиона).

10. Кэндис Паркер (баскетбол) - 5,7 миллиона долларов (0,2 миллиона + 5,5 миллиона).

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Добавим, что ранее прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии с участием ведущих теннисистов Казахстана.