"Одна из лучших". Топовая теннисистка сделала признание о Рыбакиной

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (№7) поделилась впечатлениями после победы над пятой ракеткой мира, казахстанкой Еленой Рыбакиной во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA, сообщают Vesti.kz.

Матч, состоявшийся на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 7:6(4), 3:6, 6:1 в пользу китаянки.

- Очень рада выиграть этот матч. Я никогда раньше ее не побеждала. Сейчас она - одна из лучших теннисисток в туре. У нее мощная подача и великолепные удары с задней линии. Рада, что сегодня я выложилась по полной.

- Какой момент стал ключом к тому, чтобы переломить ход встречи в третьем сете?

- Сосредоточенность в геймах на своей подаче. Мы обе мощно выполняем свои подачи, их очень сложно возвращать, - сказала Циньвэнь в интервью на корте после матча.

Отметим, что Рыбакина потерпела второе поражение и лишилась шансов на выход в 1/2 финала. В первой игре она уступила итальянке Жасмин Паолини.

По итогам двух туров Рыбакина располагается на последнем, четвертом месте в фиолетовой группе.

6 ноября, казахстанка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, которая возглавила квартет.