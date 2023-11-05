Обидчица Рыбакиной высказалась о шансах на победу на Итоговом турнире WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:50
©twitter.com/JPegula

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятое место в рейтинге WTA, выразила свою оценку своим шансам на победу в финале Итогового турнира в Канкуне (Мексика). В этом финале она встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и полькой Игой Швентек, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что в матче группы Бакалар Пегула обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину по итогам двух сетов - 7:5, 6:2.

"В конце года мне удалось взять себя в руки. Я устроила себе перезагрузку. В прошлом году было не очень приятно уезжать с Итогового, не выиграв ни одного матча. Рада, что сейчас мне удалось переломить ситуацию. Я нашла способ добиться желаемого результата и уверенно чувствую себя перед финалом.

Тем не менее, я не считаю себя фавориткой, учитывая, что две девушки (Соболенко и Швентек) стоят в рейтинге выше меня. Скорее всего, я буду считаться аутсайдером, хоть и играю сейчас в отличный теннис.

Это, наверное, самый большой финал в моей жизни. Он придаст мне больше уверенности в себе перед следующим сезоном", - сказала Пегула на пресс-конференции после победы в полуфинале над Коко Гауфф.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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