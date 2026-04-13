Новый рейтинг WTA: где оказались казахстанки и на каком месте Рыбакина

Казахстанские теннисистки узнали свои места в обновлённой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, передают Vesti.kz.Одиночный разряд
• Елена Рыбакина сохранила за собой второе место.
• Юлия Путинцева потеряла три строчки и опустилась на 77-ю позицию.
• Жибек Куламбаева прибавила девять пунктов и расположилась на 397-м месте.
• Лидером мирового рейтинга осталась белоруска Арина Соболенко, а топ-3 замкнула американка Кори Гауфф.Парный разряд
• Анна Данилина по-прежнему занимает седьмое место.
• Первая тройка также не претерпела изменений: Элизе Мертенс (Бельгия), Катерина Синякова (Чехия), а Жасмин Паолини и Сара Эррани (обе - Италия) делят третью позицию.