Новое историческое достижение: Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:03
©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина поднялась на рекордное, четвертое место в мировой классификации, тогда как ранее ее лучшим местом было шестое. Рыбакина взлетела в рейтинге благодаря победе на турнире в Риме.

Другая казахстанка Юлия Путинцева потеряла десять позиций, опустившись на 61-ю строчку.

В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула.

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 26-го на 24-е место.

Лидерство за собой сохранила чешка Катерина Синякова. При этом с третьей на вторую строчку поднялась американка Джессика Пегула, а топ-3 замкнула ее соотечественница Коко Гауфф, находившаяся ранее на четвертой позиции.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна Путинцева Юлия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:52
WTA
Рыбакину защитили от нападок критиков после триумфа на турнире в Риме
Сегодня , 09:33
WTA
"Итальянцы, стыдитесь". Фанаты в ярости из-за награждения Рыбакиной
Сегодня , 08:03
WTA
Новое историческое достижение: Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге
Вчера , 19:15
WTA
"Ролан Гаррос" намекнул на титул Елене Рыбакиной
Вчера , 18:38
WTA
Елене Рыбакиной предрекают новый взлет после триумфа в Риме
Вчера , 17:08
WTA
Врач рассказала о травме первой ракетки мира в матче с Рыбакиной на турнире в Риме
Вчера , 09:05
WTA
Видео победы, или как Елена Рыбакина стала триумфатором грунтового "тысячника" в Риме
Вчера , 07:41
WTA
Елена Рыбакина прокомментировала свою историческую победу на турнире в Риме
Вчера , 04:38
WTA
Рыбакина выиграла турнир в Риме и поднимется на рекордное место в мировом рейтинге
20 мая, 17:06
WTA
Рыбакина сделала заявление о сопернице по финалу турнира в Риме
© 2008 - 2023 ТОО «EML»