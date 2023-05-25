Неожиданным исходом закончился матч казахстанской теннисистки на турнире в Марокко

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 20:12
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 61-е место в мировом рейтинге, проиграла в 1/4 финала на турнире в Рабате (Марокко), сообщают Vesti.kz.

В матче за выход в полуфинал она неожиданно уступила аргентинке Юлии Риере (195-я в рейтинге WTA) - 7:5, 4:6, 2:6.

Встреча длилась 2 часа и 28 минут. В ее ходе Риера сделала один эйс и допустила две двойные ошибки. Путинцева не отметилась подачами навылет, но также совершила две двойные ошибки.

В полуфинале Риера сыграет с австрийкой Юлией Грабер.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA

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