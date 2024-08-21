Неожиданным исходом обернулся первый матч Зарины Дияс на US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:27
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, занимающая 581-е место в мировом рейтинге, неудачно стартовала в квалификации US Open, передают Vesti.kz.

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В первом круге она неожиданно уступила китаянке Ма Есинь (№223) в двух сетах - 4:6, 4:6.

Соперницы провели на корте 1 час и 27 минут. В ходе игры Дияс сделала 3 эйса и совершила 3 двойные ошибки, а Есинь выполнила 2 подачи навылет при 6 двойных ошибках.

Следующую игру в квалификации Есинь проведет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе (№123) в ночь на 22 августа.

Прежде Дияс шесть раз участвовала в основной сетке US Open, но лишь раз пробилась дальше первого круга - в 2014-м достигла третьего раунда.

Метки:
Дияс Зарина США US Open WTA теннис

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