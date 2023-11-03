Неожиданное решение принято по матчу Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Организаторы Итогового турнира WTA приняли решение перенести матч казахстанки Елены Рыбакиной против Арины Соболенко из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча в группе Бакалар в Канкуне (Мексика) прерывалась несколько раз из-за дождя. В итоге, после очередной остановки во втором сете было принято решение доиграть встречу ближайшей ночью.

К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.