Названы соперницы Рыбакиной на турнире в Майами

Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter расписал возможный путь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной к титулу на предстоящем турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

"Первый круг - пропускает; Второй круг - Кэролайн Доулхайд/квалифайер; Третий круг - Элизе Мертенс/Лючия Бронцетти; Четвертый круг - Вероника Кудерметова/Мэдисон Киз/Ван Синьюй; Четвертьфинал - Мария Саккари/Елена Остапенко/Анна Калинская/Даяна Ястремская; Полуфинал - Чжэн Циньвэнь/ Беатрис Хаддад-Майя/Арина Соболенка/Симона Халеп/Людмила Самсонова; Финал - Ига Швентек/Кори Гауфф/Онс Жабер/Джессика Пегула/Элина Свитолина", - пишет источник.

Отметим, турнир в Майами квалификационными матчами стартовал 17 марта и продлится до 31-го числа.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, подробности - тут.