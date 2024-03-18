Названы соперницы Рыбакиной на турнире в Майами

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Сегодня 08:21
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Twitter-аккаунт о теннисе The Tennis Letter расписал возможный путь казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной к титулу на предстоящем турнире категории WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

"Первый круг - пропускает;

Второй круг - Кэролайн Доулхайд/квалифайер;

Третий круг - Элизе Мертенс/Лючия Бронцетти;

Четвертый круг - Вероника Кудерметова/Мэдисон Киз/Ван Синьюй;

Четвертьфинал - Мария Саккари/Елена Остапенко/Анна Калинская/Даяна Ястремская;

Полуфинал - Чжэн Циньвэнь/ Беатрис Хаддад-Майя/Арина Соболенка/Симона Халеп/Людмила Самсонова;

Финал - Ига Швентек/Кори Гауфф/Онс Жабер/Джессика Пегула/Элина Свитолина", - пишет источник.

Отметим, турнир в Майами квалификационными матчами стартовал 17 марта и продлится до 31-го числа.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, подробности - тут.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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