Названы главные козыри Рыбакиной перед финалом "Уимблдона"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 19:01

Первый тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Евгения Куликовская назвала главные козыри бывшей подопечной перед финалом "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я считаю, что ее длинные руки, длинные ноги - сильные качества. У нее хорошо работает голова, что очень важно для тенниса. И у нее есть характер. Она, конечно, не эмоциональна, но на самом деле упирается и бьется до конца", - приводит слова специалиста "МИР24".

В финале "Уимблдона" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

Теннис WTA
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Сегодня 19:01
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