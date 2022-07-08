Первый тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Евгения Куликовская назвала главные козыри бывшей подопечной перед финалом "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я считаю, что ее длинные руки, длинные ноги - сильные качества. У нее хорошо работает голова, что очень важно для тенниса. И у нее есть характер. Она, конечно, не эмоциональна, но на самом деле упирается и бьется до конца", - приводит слова специалиста "МИР24".

В финале "Уимблдона" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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