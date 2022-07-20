Обозреватель сайта Talk Sport Джон Эван прокомментировал корреспонденту Vesti.kz сенсационный успех казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне". В ходе беседы он назвал главное достижение спортсменки, добытое в финале соревнования.

Рыбакина сенсационно вышла в финал "Уимблдона", где победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

"Рыбакина постепенно шла к успеху. Ее навыки и потенциал были ощутимы в последние два года. После успешного выступления на Олимпиаде, где она могла стать чемпионкой. Тогда перед спортсменкой стоял психологический барьер. Ей не удавалось справиться с эмоциональной нагрузкой. На "Уимблдоне" эта сложность была преодолена. Сейчас она готова выигрывать финалы. Это очень хорошая новость для поклонников теннисистки, ведь теперь она будет выступать гораздо лучше", - отметил Эван.

Рыбакина с 2018 года представляет Казахстан. Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Токио в 2021 году она заняла четвертое место, уступив в полуфинале будущей чемпионке Белинде Бенчич.

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