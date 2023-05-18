Назван победитель матча Рыбакина - Остапенко за выход в финал турнира в Риме

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 19:41
©Пресс-служба турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). Матч состоится 19 мая, сообщают Vesti.kz

Сайт Sportskeeda назвал победительницу этого противостояния.

"И Рыбакина, и Остапенко мощно бьют по мячу, а также хорошо подают и двигаются. Однако, судя по текущей форме, казахстанка имеет преимущество за счет большего опыта и стабильности.

Обе теннисистки по-разному дошли до своего первого полуфинала в Риме. Если Рыбакина проиграла только один сет в четырех матчах на пути к своему третьему полуфиналу WTA 1000 в сезоне, то Остапенко проиграла три сета в четырех матчах.

Рыбакина уступает Остапенко в очном противостоянии, но демонстрирует лучший теннис в своей карьере. Хотя грунт не является ее самой сильной стороной, уверенность казахстанской теннисистки приводит к улучшению ее выступлений на этом покрытии. Более того, Остапенко может быть измотана своими подвигами за эти две недели, поэтому ожидается, что Рыбакина возьмет эту партию.

Прогноз: победа Рыбакиной в трех сетах", - пишет ресурс.

В рейтинге WTA Рыбакина занимает шестое место, Остапенко - 20-е. На предыдущей стадии казахстанка прошла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши, а латвийка победила испанку Паулу Бадосу (6:2, 4:6, 6:3).

Напомним, что призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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