Найдены причины вылета Рыбакиной с Уимблдона

Зарубежные СМИ проанализировали сенсационный вылет лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной с Уимблдона, передают Vesti.kz.

В материале издания "Спорт-Экспресс" рассуждают о форме и будущем Рыбакиной.

"Сложно судить однозначно, является ли кризис в карьере Рыбакиной результатом личных проблем, или она в принципе достигла предела своих возможностей в 2022-2023 годах и теперь ни за что не вернется в топ, подобно многим "одноразовым чемпионкам".

Однако со временем звездным девушкам, как правило, удается найти психологический баланс. Хотя, возможно, Елене сделать это сложнее, поскольку она привыкла сдерживать эмоции и оставаться наедине со своими переживаниями.

В нынешнем сезоне на травяных турнирах Рыбакина не добилась больших успехов. Она дважды доходила до четвертьфиналов, а на Уимблдоне оступилась уже в третьем круге в игре с соперницей, которая никогда не преодолевала барьер первого круга на британском "мейджоре". Правда, в нынешнем сезоне у Таусон, которая также тренируется под началом своего бойфренда, случился большой прорыв".