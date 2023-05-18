Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанка Елена Рыбакина стала первой теннисисткой с 2020 года, которой удалось обыграть польку Игу Швентек на турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). Встреча завершилась досрочно ввиду того, что первая ракетка мира не смогла продолжить ее из-за травмы. Но победа есть победа, и теперь 23-летняя Рыбакина вышла в полуфинал крупного турнира.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как Рыбакина менее чем за полгода стала настоящим "ночным кошмаром" для Швентек, которую боятся в туре практически все. Статистика говорит все сама за себя.

С начала года шестая ракетка мира из Казахстана и 21-летняя Швентек встречались друг с другом трижды, и ни разу польке не удалось победить. В четвертом круге Australian Open Елена взяла верх со счетом 6:4, 6:4, а в полуфинале Индиан-Уэллс (США) учинила разгром сопернице - 6:2, 6:2.

Теперь, в четвертьфинале римского турнира, Рыбакина проявила свою волю к победе, переломив ход встречи. Казахстанка проиграла стартовый сет 2:6, а также уступала с брейком во второй партии. Но Елена вовремя включилась, дожав Швентек на тай-брейке - 7:6(3). Как раз в решающем гейме этого отрезка у польки стали проявляться проблемы со здоровьем, и в итоге она попросила медицинский тайм-аут, покинув корт.

В третьем сете, при счете 2:2, Швентек отказалась от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму. Таким образом Рыбакина досрочно пробилась в полуфинальную стадию крупного итальянского турнира, в третий раз кряду оставив не у дел Швентек.

Официальный счет личных встреч уже 3:1, но все перевернулось в пользу Рыбакиной еще до Australian Open и до наступления 2023 года. В конце прошлого года, в декабре, Рыбакина и Швентек сыграли на выставочном командном турнире World Tennis League (WTL) в Дубае (ОАЭ). Тогда казахстанка тоже уверенно выиграла - 6:3, 6:1.

Возможно, уже тогда Швентек чувствовала серьезную опасность от Рыбакиной, ведь она не постеснялась попытаться подслушать ее тактические разговоры. Конечно, это шутка, но тогда было действительно забавно:

С учетом этой встречи, можно сказать, что за пять месяцев Рыбакина обыграла Швентек четыре раза подряд, имея соотношения по сетам 8:1. Невероятный показатель!

Кроме того, теннисистки могли сыграть еще и в матчах за сборную - в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в середине апреля. Но, как мы помним, буквально за неделю до игр Ига выбыла из строя из-за травмы. Некоторые болельщики в соцсетях заподозрили неладное, намекнув на то, что Швентек опасается играть с Рыбакиной, тем более у нее же дома, в Астане. Были ли в голове у польки мысли избежать еще одной встречи с Еленой? Это знает только сама Ига.

В итоге Рыбакина одержала две победы в своих матчах, принеся казахстанской сборной выход в финальную часть чемпионата мира. Любопытно, что польская команда тоже попала в финалы - организаторы предоставили Швентек и компании спецприглашение (Wild Card - WC).

Перед встречей на Открытом чемпионате Австралии лидер мирового рейтинга, отвечая на вопрос о неудачной игре с Рыбакиной на выставочном турнире в Дубае, сказала, что отнеслась к тому опыту как к тренировке. Уже после поражения в Мельбурне Швентек заявила, что ей необходима ментальная перезагрузка. Она призналась, что больше хотела не проиграть, а не выиграть. Также она посетовала на плохую первую подачу.

Когда в марте Елена обыграла Игу снова, уже в Индиан-Уэллс, полька сообщила о проблемах с ребрами. После поражения она объяснила, что ей сложно соревноваться на таком уровне при наличии проблем.

А перед римским противостоянием Швентек говорила, что не видит смысла вспоминать прошлые матчи между ними, так как она находилась не в лучших кондициях, да и проводились они на быстром харде, а не на любимом для нее грунте. Что ж, казахстанка все равно прошла дальше.

Пока все еще есть ощущение, что Швентек не может признать превосходство Рыбакиной над ней в конкретных матчах.

В текущем сезоне соотношение побед и поражений Рыбакиной - 28:7. Но никого она не обыгрывала в течение года так часто, как Швентек - трижды. У польки обратная статистика. Ее соотношение выигранных и проигранных игр - 27:6, и в половине случаев она уступала именно казахстанке. Можно предположить, что психологически играть с Рыбакиной Швентек теперь будет еще сложнее.

Напомним, что свой следующий матч Елена проведет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Полуфинальная встреча пройдет завтра, 19 мая.

Фото: Internazionali BNL d'Italia©️