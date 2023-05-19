Начало матча Рыбакиной за выход в финал турнира в Риме отложено. Подробности

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 23:44
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Начало встречи между казахстанкой Еленой Рыбакиной (шестая ракетка мира) и Еленой Остапенко из Латвии (20-я ракетка мира) в рамках 1/2 финала теннисного турнира WTA 1000 в Риме откладывается из-за дождя, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Старт матча был запланирован на 23:00. Новое ориентировочное время начала игры - 23:45.

Напомним, Рыбакина и Остапенко ранее играли друг с другом трижды. Счет по личным встречам - 2:1 в пользу представительницы Латвии, однако в последнем матче соперниц (четвертьфинал Australian Open-2023) победу в двух сетах одержала Рыбакина.

Назван победитель матча Рыбакина - Остапенко за выход в финал турнира в Риме

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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