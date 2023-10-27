На Рыбакину сделали ставку на Итоговом турнире WTA

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 18:03
©instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в Итоговом турнире WTA, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz

Theanalyst.com оценил шансы казахстанки на победу:

"Рыбакину, безусловно, не стоит сбрасывать со счетов. Казахстанка зарекомендовала себя как большой игрок. В этом сезоне она выиграла четыре матча у теннисисток, занимавших на тот момент первое место в мировом рейтинге (три победы над Игой Швентек на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Риме, и один триумф в матче с Ариной Соболенко в Пекине). С момента создания рейтинга WTA в 1975 году больше таких побед за один сезон было только у Трейси Остин (1979 год).

Только Каролин Гарсия (449) в этом сезоне сделала больше эйсов, чем Рыбакина (439). Рыбакина стремится стать первой теннисисткой, сделавшей 450+ эйсов за одну кампанию, после Каролины Плишковой в 2019 году.

Она является первой представительницей Казахстана в итоговом турнире WTA и намерена прославить свою страну".

Отметим, что это будет последний турнир Рыбакиной под эгидой WTA в этом году. Однако после Итогового чемпионата она также сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг за сборную Казахстана. Турнир пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания).

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Метки:
Рыбакина Елена Казахстан WTA

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