"Мое главное оружие не работало". Первая ракетка Казахстана озвучила причину поражения на "Ролан Гаррос"

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

"Я плохо подавала, так что мое главное оружие просто не работало. Мне не удавалось переключиться с этой мысли, поэтому я забыла о тактике. В концовке мы боролись, но в третьем сете Павлюченкова была хороша.

Я довольна этим турниром, потому что выполнила поставленную задачу - вторую неделю "Шлема", - цитирует Рыбакину GoTennis.ru со ссылкой на WTA.

Напомним, что матч 1/4 финала длился 2 часа 33 минуты. Казахстанка взяла первую партию, но впоследствии все равно проиграла. За выход в финал "Ролан Гаррос" Павлюченкова сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

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