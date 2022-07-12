"Мне очень повезло". Елена Рыбакина объяснила выбор Казахстана

Чемпионка "Уимблдона-2022" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос, почему выбрала Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина - уроженка Москвы, но с 2018 года она представляет Казахстан. Ранее теннисистка показала казахстанский паспорт.

"В тот момент, это было почти пять лет назад, так получилось, что у меня стоял острый вопрос: что делать дальше? Мне было лет 17-18. Нужно было решать - либо я пытаюсь играть и остаюсь в профессиональном спорте, либо вопрос учебы. Из-за того, что я хорошо выступала на юниорских турнирах и больших шлемах и заканчивала третий юниорский год, мне предлагали учиться в Америке, очень хорошие университеты. И многие юниоры, естественно, выбирают этот путь. Так получилось, что я неплохо сыграла свой первый турнир. Поступило предложение от Казахстана. Мне кажется, это такой момент, где мне очень повезло, совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в итоге очень рада, что мое путешествие продолжается именно с Казахстаном. Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.