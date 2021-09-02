Матч с экс-первой ракеткой мира и возможный реванш за проигранный финал. Что ждет Рыбакину в третьем круге US Open

19-я сеяная престижного турнира US Open-2021 Елена Рыбакина из Казахстана уже добралась до стадии третьего раунда. В первых двух матчах в Нью-Йорке особых проблем 22-летняя спортсменка не испытала, однако за выход в 1/8 финала придется побороться с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

В настоящий момент Рыбакина занимает 20-е место в мировом рейтинге, а румынка Халеп располагается на 13-й строчке. На текущем турнире Симона посеяна под 12-м номером, и она так же, как и Елена, по пути в третий раунд не проиграла ни одной партии.

Рыбакина в первом круге переиграла белоруску Александру Саснович - 6:2, 6:3. Во втором раунде казахстанская теннисистка оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии - 6:1, 6:4.

29-летняя Халеп в стартовом раунде не без труда сломила сопротивление набравшей неплохой ход итальянки Камилы Джорджи - 6:4, 7:6(3). Во втором круге Симона разгромила Кристину Куцову из Словакии - 6:3, 6:1. Суммарно Рыбакина провела на корте два часа и 24 минуты, а Халеп - два часа и 45 минут.

В сентябре 2019 года Рыбакина и Халеп сыграли друг с другом впервые, это случилось в 1/8 финала турнира в Ухане (Китай). Тогда Елена повела в счете первого сета 5:4, и Халеп не сумела продолжить встречу из-за травмы.

Единственный полноценный матч прошел в феврале прошлого года, когда теннисистки разыграли финал соревнований в Дубае (ОАЭ). В том матче Рыбакина оставила за собой первый сет - 6:3, но проиграла два следующих - 3:6, 6:7(5). В итоге чемпионский трофей достался именно опытной румынке.

Всего на счету Симоны 22 титула серии WTA, а еще две победы на турнирах "Большого шлема". К сравнению, у Рыбакиной пока всего два титула на соревнованиях WTA, а на "Шлемах" она добиралась лишь до четвертьфинала.

Уже понятно, что этот матч для Рыбакиной будет куда сложнее, чем стартовые два круга. Но и Симоне будет непросто, ведь в единственной полноценной встрече с Еленой все решилось лишь на тай-брейке решающего сета. Возможность апсета есть, и нужно верить, что Рыбакиной удастся правильно настроиться и сотворить сенсацию.

Отметим, что этот матч пройдет в следующий игровой день - либо вечером 3 сентября, либо в ночь на 4 число. Сегодня же, ориентировочно в 00:30 ночи по Нур-Султану, Александр Бублик (31) постарается пробиться в третий круг. Он сыграет с Джеком Соком.

Бублик, Рыбакина и много парников. С кем и когда сыграют свои следующие матчи казахстанцы на US Open

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