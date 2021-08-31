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Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг US Open

Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг US Open
©wtatennis.com
Новости спорта Теннис WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте US Open 22-летняя Рыбакина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла 90-ю ракетку мира Александру Соснович из Беларуси со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался час и 17 минут.

За это время Рыбакина сделала десять эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя Соснович один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Рыбакиной на US Open будет француженка Каролин Гарсия, которая победила британку Хэрриет Дарт (6:7, 6:4, 6:2).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA US Open США

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