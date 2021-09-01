Бублик, Рыбакина и много парников. С кем и когда сыграют свои следующие матчи казахстанцы на US Open

Несмотря на не самый удачный старт для казахстанских теннисистов в одиночных разрядах Открытого чемпионата США, раскисать рано. Двое из шести представителей продолжают свой путь, а в парном разряде выступят сразу восемь казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz - о следующих матчах наших игроков в Нью-Йорке.

После первого раунда одиночек в дальнейшей гонке за титул остались лишь Елена Рыбакина (19) и Александр Бублик (31), на которых изначально возлагались наибольшие надежды. Юлия Путинцева (31), Зарина Дияс, Ярослава Шведова и Михаил Кукушкин не сумели порадовать своих болельщиков, хотя Юлия и Михаил были к этому очень близки.

Но не для всех из них Открытый чемпионат США уже завершился, вед,ь помимо одиночного разряда, есть еще и парный. Но сначала мы закончим тему с оставшимися одиночниками и узнаем, с кем и когда они сыграют.

Рыбакина - Гарсия

Уже сегодня, 1 сентября, свой матч второго круга проведет Рыбакина. Ее соперницей будет француженка, экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия, ныне располагающаяся на 62-й строчке в мировой табели о рангах.

Единственный раз они играли друг с другом в 2018 году на турнире в Санкт-Петербурге (Россия). Тогда в 1/8 финала Рыбакина оказалась сильнее - 4:6, 7:6(6), 7:6(5).

В стартовом раунде Елена без проблем обыграла белоруску Александру Саснович, отдав ей лишь пять геймов. Что касается Каролин, то она в трех партиях сломила сопротивление 151-й ракетки мира Хэрриет Дарт из Великобритании - 6:7(6), 6:4, 6:2. На этот матч Гарсия затратила два часа и 45 минут.

Эта игра пройдет вторым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча - 23:00 по Нур-Султану.

Бублик - Сок

Что касается Бублика, то он свой матч второго круга проведет лишь завтра, 2 сентября. Соперником казахстанца будет местный теннисист Джек Сок, который четыре года назад занимал восьмую строчку в мировом рейтинге, а сейчас довольствуется лишь 184-й позицией.

Друг против друга 24-летний Бублик и 28-летний Сок ранее не играли. В первом круге соревнований Александр в четырех партиях переиграл немца Янника Ханфманна - 6:0, 4:6, 6:2, 6:1. Джек также в четырех сетах решил все вопросы в противостоянии с японцем Йосихито Нисиокой - 6:7(5), 6:2, 6:4, 6:2. Несмотря на похожий счет, Бублик затратил на матч всего один час и 51 минуту, а Сок - целых два часа и 52 минуты.

Расписание матчей на 2 сентября станет известно позже.

Парники: от Данилиной и Недовесова до Рыбакиной и Бублика

Уже сегодня в первом круге пары сыграет Александр Недовесов. 34-летний казахстанец достаточно давно не играл на турнирах "Большого шлема", и вот оно, долгожданное возвращение. Его напарником будет 25-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев.

В первом круге они сыграют против десятых сеяных из Нидерландов - Уэса Колхофа и Жан-Жюльена Ройера. Матч пройдет вторым запуском на восьмом корте и начнется примерно в 23:00.

2 сентября свой путь в паре начнут еще несколько казахстанцев. Так, Шведова, уже проигравшая в одиночке, вместе с соотечественницей Анной Данилиной сыграет против седьмых сеяных - Алексы Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США).

Бублик вместе с испанцем Давидом Вега-Эрнандесом поспорит за выход во второй раунд с Маркосом Хироном (США) и Андре Горанссоном (Швеция). Андрей Голубев в паре с немцем Андреасом Мьесом вовсе получил 15-й номер посева. В первом раунде им будут противостоять испанцы Педро Мартинес Портеро и Альберт Рамос Виньолас.

Галина Воскобоева будет выступать с той самой Саснович, которую в одиночке обыграла Рыбакина. Их первыми соперницами станут россиянка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сандс.

Путинцевой составит компанию россиянка Анна Калинская. С ними за путевку во второй раунд поспорят первые сеяные турнира - Се Шувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии.

Рыбакина сыграет в привычном для себя тандеме с россиянкой Анастасией Павлюченковой, с которой она уже неплохо себя показала на "Ролан Гаррос". В первом круге они сыграют с Андреей Петкович (Германия) и Айлой Томлянович (Австралия).

Последние шесть матчей пройдут в следующий игровой день, вечером 2 сентября, либо в ночь на 3-е число.

Напомним, что Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Действующими победителями турнира в одиночном разряде являются австриец Доминик Тим и японка Наоми Осака. При этом Тим не выступает на соревнованиях из-за травмы.

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Фото: KTF, "Ролан Гаррос"©️

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