На US Open скандал: теннисист обвинил соперника в жульничестве во время матча

Скандалом закончился матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между британцем Энди Марреем и греком Стефаносом Циципасом.

Так, Маррей обвинил в жульничество соперника. Британец остался недоволен длительными перерывами, которые брал Циципас.

По ходу матча греческий теннисист взял туалетный перерыв. Это случилось после второго сета, который выиграл грек. Стефанос ушел в раздевалку, сложив вещи в прозрачный пакет. Ранее грека обвиняли в том, что он носит телефон с собой, чтобы получить запрещенные подсказки от тренера.

После четвертого сета Циципас вновь взял туалетный перерыв, который Маррей посчитал слишком долгий. Маррей спросил у арбитра: "С тобой все хорошо? Ты судья? Это нормально? Почему так долго?"

Юританец вызвал на корт супервайзера: "Это что такое? Уже третий перерыв за матч. Настоящий позор. Я ни разу в жизни так долго в туалет не ходил".

Когда Циципас вернулся на корт и перекладывал вещи в своей сумке, Маррей накричал на него: "Все тебя ненавидят, знаешь?". Британец назвал Стефаноса "жуликом" и обвинил в нечестной игре.

Тем не менее, после матча британец пожал Циципасу руку у сетки.

Сам матч завершился победой Циципаса со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила четыре часа 44 минуты.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев на турнире в Цинциннати обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва.

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