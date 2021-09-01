Бублик отдал второй сет, но вышел во второй круг US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг одиночного разряда на Открытом чемпионате США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге он обыграл Янника Ханфманна из Германии, который идет на 134-м месте в мировом рейтинге, со счетом 3:1 (6:0, 4:6, 6:2, 6:1).

Встреча длилась 1 час и 53 минуты. В ее ходе Бублик сделал 18 эйсов и допустил десять двойных ошибок. Ханфманн занес в свой актив шесть подач навылет при трех двойных ошибках.

Во втором круге, 2 сентября, Александр сыграет против американца Джека Сока, оказавшегося сильнее японца Есихито Нисиока - 3:1 (6:7(5:7), 6:2, 6:4, 6:2).

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