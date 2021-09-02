Первая ракетка Казахстана прошла в третий круг US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прошла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго раунда US Open 22-летняя Рыбакина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла 62-ю ракетку мира из Франции Каролин Гарсию со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время Рыбакина сделала 11 эйсов и три брейка, четыре раза ошибившись при подаче. Тогда как Гарсия один раз подала навылет и не реализовала ни одного брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Счет в личном противостоянии стал 2-0 в пользу казахстанки.

В третьем круге US Open Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой Симоной Халеп из Румынии.

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